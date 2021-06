Tirschenreuth ist der erste bayerischer Kreis seit Monaten mit einer Inzidenz von Null Am Donnerstag wies er keine gemeldeten Neuinfektionen in den vergangenen 7 Tagen auf Zuletzt waren am 2.

Juni zwei Neuinfektionen gemeldet worden.

Tirschenreuth war lange Zeit Corona-Hotspot und wies extrem hohe Inzidenzzahlen auf Seit einigen Monaten hat sich das Bild aber gewandelt