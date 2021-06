Rom, 10.06.21: Papst Franziskus lehnt Rücktritt von Kardinal Marx ab Erzbischof von München und Freising wollte Zeichen für Neuanfang in der Kirche setzen Sexueller Missbrauch durch Amtsträger weltweit stürzte die Kirche in eine Krise Marx wollte mit seiner Entscheidung auch Mitverantwortung tragen Für diesen Schritt erhielt er von vielen in der katholischen Kirche Anerkennung