Trump an Biden: Richten Sie Putin herzliche Grüße aus vor 3 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:49s - Veröffentlicht: New York, 11.06.21: Der frühere US-Präsident Donald Trump hat seinem Nachfolger Joe Biden vor dessen Gipfel mit Wladimir Putin in einer spöttischen Mitteilung Grüße für den Kremlchef mit auf den Weg gegeben. «Viel Glück für Biden im Umgang mit Präsident Putin - schlafen Sie während des Treffens nicht ein, und bitte richten Sie ihm meine herzlichsten Grüße aus!» Das teilte Trump am Donnerstagabend mit. Biden kommt am Mittwoch nächster Woche in Genf mit Putin zusammen. Trump hatte bei einem Gipfel mit Putin in Helsinki vor knapp drei Jahren Erkenntnisse seiner eigenen Geheimdienste über Einmischungen Russlands in die US-Wahlen infrage gestellt. In der Heimat hatte Trump damals einen Sturm der Entrüstung ausgelöst.