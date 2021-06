Merkel besucht Biden am 15. Juli im Weißen Haus vor 2 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:42s - Veröffentlicht: Washington/Berlin,11.06.21: US-Präsident Joe Biden will Kanzlerin Angela Merkel in wenigen Wochen im Weißen Haus empfangen. Merkels Besuch in Washington ist laut dem Weißen Haus für den 15. Juli geplant - Einzelheiten zu dem Programm sind bisher allerdings noch nicht bekannt. Es wird erwartet, dass sich Merkel und Biden bereits am Wochenende am Rande des G7-Gipfels im südenglischen Cornwall erstmals seit dem Amtsantritt des US-Präsidenten persönlich treffen. Beide streben nach dem Tiefpunkt in den deutsch-amerikanischen Beziehungen in der Ära von US-Präsident Donald Trump einen Neustart an. Trump griff Deutschland und auch Merkel immer wieder an. Biden lässt dagegen keinen Zweifel daran, wie wichtig ihm das Verhältnis zu Deutschland ist.