Annalena Baerbock als Grünen-Kanzlerkandidatin bestätigt vor 1 Woche < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:56s - Veröffentlicht: Berlin, 12.06.21: Der Grünen-Parteitag hat Annalena Baerbock mit überwältigender Mehrheit als erste grüne Kanzlerkandidatin bestätigt. Zugleich bekräftigten 678 von 688 Online-Delegierten am Samstag die Rolle der beiden Parteichefs Baerbock und Robert Habeck als Wahlkampf-Spitzenduo. Über beide Punkte entschieden die Delegierten in einer einzigen Abstimmung. Nach Baerbocks Nominierung am 19. April genossen die Grünen zunächst ein Umfragehoch und lagen sogar zeitweise vor der Union. Seit dreieinhalb Wochen jedoch belasten eigene Fehler die Grünen. Zuerst wurde bekannt, dass Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock Sonderzahlungen an den Bundestag nachmeldete. Dann gab es Kritik, weil sie und ihre Partei mehrmals irreführende Angaben im Lebenslauf von Baerbock korrigieren mussten. In Umfragen stürzten die Grünen zuletzt ab, während die Union als Spitzenreiter den Abstand vergrößern konnte.