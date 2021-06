EU will Einschränkungen für Reisende lockern vor 5 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 01:12s - Veröffentlicht: Brüssel, 16.06.21: Reisende aus den Vereinigten Staaten sollen künftig wieder leichter in die Europäische Union einreisen können. Zudem sollen die Einreisebestimmungen für Menschen aus Albanien, dem Libanon, Mazedonien, Serbien, Macau, Hongkong und Taiwan gelockert werden. Hintergrund ist eine bessere Corona-Lage. Mit der Entscheidung wird die Liste der Staaten, aus denen die Einreise einfacher möglich ist rund doppelt so lang. Bislang standen dort etwa Australien, Neuseeland, Israel, Japan oder Thailand. Für alle anderen Staaten gelten drastische Einschränkungen. Die Liste wird regelmäßig überarbeitet. Auf die Einreisebeschränkungen hatten sich die europäischen Länder zu Beginn der Corona-Pandemie verständigt. Demnach sind alle nicht zwingend notwendigen Reisen in die EU verboten. Rechtlich bindend ist der Einreisestopp allerdings nicht. Zudem gelten Ausnahmen etwa für EU-Bürger und ihre Familien. Die Entscheidung aus Brüssel dürfte von den Vereinigten Staaten zunächst nicht erwidert werden. Die USA haben zwar vergangene Woche ihre Corona-Reisewarnung für amerikanische Staatsbürger gelockert. Eine Einreise IN die USA ist in der Regel weiterhin nur mit einer Ausnahmegenehmigung möglich.



