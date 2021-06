RKI: Delta-Variante kommt - Vorsicht trotz Entspannung vor 5 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:52s - Veröffentlicht: Berlin, 18.06.21: ROBERT KOCH-INSTITUT Das Robert Koch-Institut warnt vor dem Verspielen von Erfolgen in der Pandemiebekämpfung Durch die ansteckendere Delta-Variante könne sich das Virus wieder verbreiten O-TON RKI-Präsident Lothar Wieler «Es ist tatsächlich keine Frage, ob Delta die führende (Variante) wird, sondern nur: wann. Und es hängt auch sehr stark von den Impfquoten ab und es hängt davon ab, wie wir mit Lockerungen umgehen.» «Die Pandemie ist eben nicht vorbei. Weder in Deutschland noch weltweit. Das Virus ist nicht verschwunden und es wird auch nicht verschwinden.» Das Beispiel Großbritannien zeige bereits, wie fragil Erfolge in der Pandemiebekämpfung sein könnten Dort war die 7-Tage-Inzidenz innerhalb kurzer Zeit von 20 auf 70 gestiegen. Weitere Lockerungen wurden verschoben



