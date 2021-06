Vor 80 Jahren, am 22. Juni 1941, griff die Wehrmacht die Sowjetunion an. Der Historiker Sönke...

Am 22. Juni 1941 überfiel Hitlers Wehrmacht die Sowjetunion. Der Krieg im Osten war von Adolf Hitler...

Lichtenberg: Gedenken an Überfall auf die Sowjetunion vor 80 Jahren An der Stele von Generaloberst Bersarin wird am Dienstag an den Überfall der Wehrmacht auf die...

Berliner Morgenpost vor 1 Tag - Top