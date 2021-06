Erster Pokal für EM-Turbo Gosens - Ronaldo beendet DFB-Fluch vor 5 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:45s - Veröffentlicht: München/Herzogenaurach, 20.06.21: EM-Party gegen Portugal: «Magischer» Gosens führt Deutschland zum 4:2 Bundestrainer Joachim Löw mahnt nach der ersten EM-Party gegen Portugal «Wir haben jetzt mal einen Sieg eingefahren. Das ist schön. Wir haben es selber in der Hand. Jetzt müssen wir gegen Ungarn nachlegen», so Löw. Im wohl letzten Münchner EM-Heimspiel am Mittwoch gegen Ungarn soll der verheißungsvolle Trend bestätigt werden Ein Punkt reicht sicher für die K.o.-Runde. Ein Sieg könnte noch Platz eins in der Hammergruppe F bringen Gosens vom UEFA-Biersponsor mit dem Pokal als «Star des Spiels» ausgezeichnet Cristiano Ronaldo trifft erstmals gegen Deutschland - dennoch fünfte Niederlage gegen DFB-Elf



