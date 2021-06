Lena Meyer-Landrut ist jetzt auch Modeschöpferin vor 2 Stunden < > Embed Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - Länge: 01:10s - Veröffentlicht: Um die Musik von Lena Meyer-Landrut war es zuletzt still geworden. Doch dann meldete sich die 30-jährige Sängerin plötzlich mit neuer Musik zurück und ist zudem jetzt auch Modeschöpferin. Alle Details zu ihrer Modekollektion „A LOT LESS“ bei ABOUT YOU gibt es in unserem Video.