EUROPAMEISTERSCHAFT Die Regenbogen-Kapitänsbinde von Manuel Neuer hat kurzzeitig für Aufregung gesorgt Der Deutsche Fußball-Bund bestätigte eine Überprüfung durch die UEFA Die Überprüfung sei am Sonntagabend schon wieder eingestellt worden, so der DFB Die Regenbogenbinde werde «als Zeichen der Mannschaft für Vielfalt und damit für "good cause" bewertet» Grundsätzlich handelt die UEFA bei Botschaften abseits des Sportlichen sehr strikt