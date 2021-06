Delta bedroht Präsenzunterricht - auch nach den Sommerferien vor 4 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 01:19s - Veröffentlicht: Frankfurt/Main, 21.06.21 Schülerinnen und Schüler in Deutschland müssen sich möglicherweise auch im Herbst teilweise auf Homeschooling einstellen - im Fall von neuen größeren Corona-Ausbrüchen. Der Grund für die unklare Perspektive ist vor allem die riskantere Delta-Variante und fehlendes flächendeckendes Impfen für Kinder und Jugendliche. Grundsätzlich soll Präsenzunterricht aber die Regel sein. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte bereits am Samstag gesagt, dass Corona-Maßnahmen in den Schulen möglicherweise noch aufrechterhalten werden müssten. Im Herbst und Winter würden trotz derzeit sehr niedriger Inzidenzen voraussichtlich nach wie vor Maßnahmen wie Maskenpflicht oder auch Wechselunterricht notwendig sein. Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst, hatte sich gegen frühzeitige Festlegungen auf weitere Einschränkungen des Regelunterrichts ausgesprochen. Die KMK habe für Präsenzunterricht plädiert, und das solle nicht vorzeitig in Frage gestellt werden», sagte sie dem «Tagesspiegel». Eine Studie der Frankfurter Goethe-Universität hat dem Distanzunterricht während der Corona-Krise unterdessen ein schlechtes Zeugnis ausgestellt. Die durchschnittliche Kompetenzentwicklung während der Schulschließungen im Frühjahr 2020 sei als Stagnation mit Tendenz zu Kompetenzeinbußen zu bezeichnen und liege damit im Bereich der Effekte von Sommerferien, heißt es in der Studie.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen Ähnliche Nachrichten Pandemie: Kinderschützer befürchten: Kinder erneut Corona-Verlierer Die Delta-Variante des Coronavirus verbreitet sich auch in Deutschland schnell. Müssen sich...

Berliner Morgenpost vor 8 Stunden - Politik