Nach München-Verbot: UEFA taucht Logo in Regenbogenfarben vor 4 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:57s - Veröffentlicht: Nyon, 23.06.2021: Der große Druck und die Kritik haben Auswirkungen: Die UEFA hat am Tage des Spiels der deutschen Nationalmannschaft gegen Ungarn das eigene Logo in Regenbogenfarben geschmückt. Damit will die Organisation ein Zeichen setzen - für eine integrative und vielfältige Gesellschaft. Im gleichen Zuge hat die europäische Fußball-Union die Entscheidung verteidigt, dass die Münchener Allianz-Arena beim Spiel gegen Ungarn nicht in Regenbogenfarben leuchten darf. «Die Anfrage selbst war politisch und verbunden mit der Anwesenheit der ungarischen Nationalmannschaft im Stadion für das Spiel am Abend gegen Deutschland.» Hintergrund des Antrags ist ein Gesetz, das die Informationsrechte von Jugendlichen im Hinblick auf Homo- und Transsexualität in Ungarn einschränkt und in der vergangenen Woche vom ungarischen Parlament gebilligt worden war. Die EU-Kommission hatte das Gesetz als «Schande» verurteilt. Der Regenbogen an sich sei aber kein politisches Symbol, hieß es in einer Mitteilung. Es sei eher ein Zeichen für das Engagement für Vielfalt und Integration.



