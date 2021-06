Zu kleine Brüste? Valentina Pahde kontert diese Fan-Frage vor 2 Stunden < > Embed Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - Länge: 01:09s - Veröffentlicht: Valentina Pahde ist zwar wunderschön und super erfolgreich, doch das schützt den GZSZ-Star wohl offenbar nicht vor fiesen Fan-Fragen. So stellte ein Follower auf Instagram ihr die Frage: „Stören dich deine kleinen Brüste?“ Doch die „Let’s Dance“-Finalistin konterte gekonnt.



