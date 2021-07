Bülent Ceylan bei „Schlag den Star“ gegen Jenke von Wilmsdorff vor 2 Wochen < > Embed Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - Länge: 01:09s - Veröffentlicht: Eine neue Ausgabe von „Schlag den Star“ steht vor der Tür und wird am 17. Juli 2021 gezeigt. Dabei tritt der Comedian Bülent Ceylan gegen den Journalisten Jenke von Wilmsdorff an.