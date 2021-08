Vier Tote bei Waldbrand auf Zypern, elf Löschflugzeuge im Einsatz am 04.07.2021 < > Embed Quelle: Euronews German - Länge: 00:50s - Veröffentlicht: Elf Löschflugzeuge sind im Einsatz, zwei weitere sollen noch dazu kommen. So schlimme Waldbrände hat es auf Zypern seit Jahrzehnten gegeben.



