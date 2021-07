Selena Gomez setzt klares Zeichen für Body Positivity vor 4 Tagen < > Embed Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - Länge: 01:11s - Veröffentlicht: Selena Gomez zeigt sich runder auf Instagram und setzt damit jetzt ein klares Zeichen für Body Positivity. Was hinter den Bademoden-Pics steckt und welche wichtige Botschaft die Sängerin ihrer Community mit auf den Weg gibt? Das gibt’s in unserem Video zu sehen.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen