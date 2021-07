U21-Nationalmannschaft: Das ist der Kader für Olympia vor 1 Woche < > Embed Quelle: DPA - Länge: 01:07s - Veröffentlicht: Frankfurt/Main, 05.07.21: Die DFB-Olympia-Auswahl steht! «Mit diesem Team wollen wir so weit wie möglich kommen und um die olympischen Medaillen mitspielen», sagte Trainer Stefan Kuntz am Montag nach der Nominierung seines 19-köpfigen Teams, zu dem auch sieben frisch gekrönte U21-Europameister gehören. Wolfsburgs Maximilian Arnold, der Leverkusener Nadiem Amiri und Max Kruse vom 1. FC Union Berlin sind die drei vor 1997 geborenen Spieler, die Kuntz für seine U23-Auswahl nominieren durfte. Der Kampf um die Medaillen beginnt für Deutschlands Olympia-Fußballer am 22. Juli in Yokohama mit einer einer Neuauflage des Olympia-Endspiels von Rio. Fünf Jahre nach dem verlorenen Finale im Maracanã-Stadion steht wieder Brasilien an. Saudi-Arabien am 25. Juli in Yokohama und die Elfenbeinküste am 28. Juli in Miyagi sind weitere Gruppengegner. Neben Arnold, Amiri und Kruse berief Kuntz auch sieben U21-Euroapameister. Hinzu kommen weitere Spieler aus der U21-Auwahl von 2019, die mit ihrem zweiten EM-Platz das Ticket gelöst hatte.