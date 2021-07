Kriminell und gewalttätig: «Bandidos West Central» verboten vor 6 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 01:09s - Veröffentlicht: Berlin/Dortmund, 12.07.21: Martialisches Auftreten, eigene «Gesetze», Revierkämpfe und brutale Gewalt: Die Rockergruppe «Bandidos MC Federation West Central» ist ab sofort verboten und aufgelöst. Von dem Verein gehe eine schwerwiegende Gefährdung für die Allgemeinheit aus, heißt es zur Begründung. O-Ton Nina Kupferschmidt, Pressesprecherin Polizei Dortmund «Es geht um die Durchsetzung eines Vereinsverbots des Bundesinnenministers, das ab dem heutigen Tag seine Gültigkeit hat und was die «Bandidos MC Federation West Central» betrifft. Ziel des Einsatzes heute ist die Beschlagnahme des Vereinsvermögens, das jetzt der Einziehung unterliegt und deswegen sind wir jetzt hier im Moment am Clubheim tätig.» Bundesinnenminister Horst Seehofer veröffentlichte die Verbotsverfügung am Montag in Abstimmung mit den Innenministern von Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Hessen und Rheinland-Pfalz. Die Tätigkeit des Vereins und seiner 38 «Chapter» genannten Teilorganisationen laufe den Strafgesetzen zuwider. Schwere Körperverletzung sowie versuchte und vollendete Tötungsdelikte gehen demnach auf das Konto der Gruppierung. Es ist das bislang größte Verbot einer kriminellen Rockergruppe.



