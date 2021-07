Sorge um Corona bei Kindern: Impfpflicht für Lehrer? vor 50 Minuten < > Embed Quelle: DPA - Länge: 01:00s - Veröffentlicht: Berlin, 13.07.21: Die Sorge vor einer verstärkten Corona-Verbreitung bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland wächst. Zunehmend heftig wird darüber diskutiert, wie Infektionen bei Minderjährigen und eine Virus-Weitergabe in ihren Familien eingedämmt werden können. Ein Mitglied des Deutschen Ethikrats forderte zuletzt sogar, dass man eine Impflicht für Personal in Schulen und Kitas bräuchte. Eine Impfpflicht ist in Deutschland möglich, aber selten. So ist seit letztem Jahr ein Nachweis einer Masern-Impfung für Kinder vorgeschrieben. Für Lehr- und Erziehungskräfte gilt diese Pflicht auch. Es gibt aber auch Kritik an dem Vorstoß. Grund: Die Impfquote bei Lehrer liegt teilweise bereits bei 90 Prozent. Eine Lehrergewerkschaft mahnt deshalb: Wenn aus gesundheitlichen Gründen keine Impfung möglich ist, dürfe dies nicht in einem Berufsverbot enden. Die Bundesregierung lehnt Impfpflichten ebenfalls ab. Alle Menschen seien aber aufgerufen, sich impfen zu lassen - auch Lehr- und Erziehungskräfte.



