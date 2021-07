Ethikrat gegen Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen vor 1 Stunde < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:56s - Veröffentlicht: Berlin, 13.07.21: Die Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, Alena Buyx, hält eine Corona-Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen in Deutschland für unnötig. Im ZDF-«Morgenmagazin» sagte Buyx am Dienstag: Der Ethikrat habe zwar erklärt, unter bestimmten Umständen könnte man über solche berufsbezogenen, sehr eng begrenzten Impfpflichten nachdenken. Sie fügte hinzu: «Allerdings würde ich sagen, dass diese Umstände gar nicht zutreffen.» Dann sagte sie: «Und: Wir haben viel bessere Impfraten bei den unterschiedlichen Berufsgruppen als beispielsweise in Frankreich. Beim Gesundheitspersonal und bei den Lehrerinnen und Lehrern haben wir wirklich super Impfraten. Deswegen glaube ich, brauchen wir das gar nicht.» Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte am Montagabend eine Impfpflicht für Personal im Gesundheitsbereich verkündet. Bis Mitte September haben Angestellte in Krankenhäusern und Pflegeheimen nun Zeit, sich impfen zu lassen.