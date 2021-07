Unwetterschäden: Welche Versicherung zahlt beim Auto? vor 2 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:50s - Veröffentlicht: Hamburg/Berlin, 16.07.21:Die Auswirkungen von Unwettern setzen auch Autofahrern zu. Doch welche Versicherung ersetzt den Schaden und auf was ist zu achten? Für Unwetterschäden am Auto, Wohnmobil oder Wohnanhänger kann eine Teilkaskoversicherung aufkommen. Diese greift bei Schäden, für die keine dritte Person verantwortlich gemacht werden kann, so der Bund der Versicherten (BdV). Je nach Tarif können unterschiedliche Selbstbehalte vereinbart werden. Wer nur die vorgeschriebene Kfz-Haftpflichtversicherung hat, muss den Schaden aus eigener Tasche zahlen. Bei einer Vollkaskoversicherung ist ein Teilkasko-Schutz bereits inklusive: Lawinen, Erdrutsch und Erdsenkung sind oftmals extra abzusichern. Es kommt aber auf den Tarif an, manche Anbieter versichern diesen Extraschutz bereits mit. Was besonders wichtig ist: Schäden dokumentieren und unverzüglich der Versicherung melden.