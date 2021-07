Hausding und Ludwig: Wer sind die deutschen Fahnenträger? vor 1 Stunde < > Embed Quelle: Spot on News STUDIO - Länge: 01:27s - Veröffentlicht: Es ist offiziell: Patrick Hausding und Laura Ludwig werden die deutsche Fahne bei der Eröffnungsfeier der olympischen Spiele in Tokio tragen. Ein Höhepunkt in ihrer Karriere.