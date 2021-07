Ukraine und Polen: Nord Stream 2 gefährdet Sicherheitslage in Europa vor 3 Stunden < > Embed Quelle: Euronews German - Länge: 01:25s - Veröffentlicht: Ukraine und Polen haben die Einigung zwischen Deutschland und USA im Streit über die Gaspipeline Nord Stream 2 kritisiert. Die Pipeline berge das Potenzial, dass Russland die Sicherheitslage in Europa weiter destabilisieren könne.



