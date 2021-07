Steigende Coronazahlen - Einschränkungen für Ungeimpfte vor 3 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 01:20s - Veröffentlicht: Berlin, 25.07.21: Kanzleramtsminister Helge Braun hat die Menschen zur Corona-Impfung aufgerufen und mögliche Einschränkungen im Herbst für Ungeimpfte angekündigt. Es gebe zwei Argumente für die Impfung, sagte Braun der «Bild am Sonntag». Die Impfung schütze zu 90 Prozent vor einer schweren Corona-Erkrankung. «Und: Geimpfte werden definitiv mehr Freiheiten haben als Ungeimpfte.» Solange die Impfstoffe gegen die Delta-Variante so gut helfen, sei ein klassischer Lockdown nicht mehr nötig, sagte Braun. Aber wenn Deutschland eine hohe vierte Welle bekäme, würde das nicht ohne Auswirkungen bleiben. «Bei hohem Infektionsgeschehen trotz Testkonzepten würden Ungeimpfte ihre Kontakte reduzieren müssen», erklärte er. Das könne auch bedeuten, dass gewisse Angebote wie Restaurant-, Kino- und Stadionbesuche selbst für getestete Ungeimpfte nicht mehr möglich wären. Das Restrisiko wäre zu hoch ist. Auf die Frage, ob das rechtlich zulässig wäre, antwortete Braun mit einem «Ja». Der Staat habe die Pflicht, die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger zu schützen. Um die Infektionen aus den Schulen herauszuhalten sei klar, dass Eltern, Lehrer, Hausmeister und Schulbus-Fahrer sich impfen lassen müssen. Zudem müsse die Maskenpflicht in öffentlichen Bussen und Bahnen und im Schulunterricht konsequent gelten, wo Abstand und Lüftung nicht ausreichten.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen