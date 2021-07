Forsa-Umfrage: Union verliert, Grüne wieder über 20 Prozent vor 45 Minuten < > Embed Quelle: DPA - Länge: 01:02s - Veröffentlicht: Berlin 28.07.2021: Das dürfte der CDU nicht gefallen und Kanzlerkandidat Armin Laschet noch viel weniger. In einer neuen Forsa-Umfrage zur Bundestagswahl verliert die Union im Vergleich zur Vorwoche deutlich. Noch schlechter kommt der Kanzlerkandidat weg. Wenn die Menschen in Deutschland den Kanzler direkt wählen könnten, würden sich laut dem RTL/ntv-Trendbarometer in dieser Woche nur 17 Prozent für CDU-Chef Armin Laschet entscheiden - sechs Prozentpunkte weniger als vor einer Woche. Damit rutscht er vom ersten auf den letzten Platz, hinter Grünen-Chefin Annalena Baerbock und SPD-Spitzenkandidat Olaf Scholz. Und würde schon diese Woche der Bundestag gewählt, käme die Union laut der Umfrage nur noch auf 26 Prozent. Die Grünen legen dagegen zwei Prozentpunkte zu und erreichen 21 Prozent. Die SPD verliert einen Prozentpunkt und kommt nur noch auf 15 Prozent. Die AfD kommt auf 10 Prozent, die FDP auf 12 und die Linke liegt bei 7 Prozent.