Olympische Spiele: Radsportdirektor sorgt für Rassismus-Eklat vor 1 Tag < > Embed Quelle: Spot on News STUDIO - Länge: 01:19s - Veröffentlicht: Rassistische Entgleisung beim Zeitfahren der Rennradfahrer in Tokio: Sportdirektor Patrick Moster feuerte den Fahrer Nikias Arndt mit den Worten an: "Hol die Kameltreiber!"



