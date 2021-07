Rassismus-Skandal: Olympia-Aus für Rad-Sportdirektor Moster vor 2 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 01:22s - Veröffentlicht: Tokio, 29.07.21: Der Deutsche Olympische Sportbund zeigt dem umstrittenen Rad-Sportdirektor Patrick Moster nun die Rote Karte. Der 54-Jährige muss nach seiner rassistischen Entgleisung bei den Olympischen Spielen in Tokio die Heimreise antreten. Das entschied der DOSB am Donnerstag mit 24 Stunden Verspätung. «Mit dieser Entgleisung hat Herr Moster jedoch gegen die olympischen Werte verstoßen. Fairplay, Respekt und Toleranz sind für das Team D nicht verhandelbar», sagte DOSB-Chef Alfons Hörmann. Der Pfälzer hatte den Kölner Nikias Arndt an der Strecke mit den Worten «Hol die Kameltreiber, hol die Kameltreiber, komm» angefeuert. Er bezog sich dabei auf die zwei vor ihm fahrenden Konkurrenten aus Algerien und Eritrea. Die Rufe waren vom Fernsehen eingefangen und live übertragen worden. Moster hatte sich anschließend für seine Entgleisung entschuldigt. «Es tut mir unendlich leid, ich kann nur aufrichtig um Entschuldigung bitten. Ich wollte niemanden diskreditieren», sagte Moster der Deutschen Presse-Agentur. Auch der betroffene Algerier Lagab meldete sich zu Wort. «Nun, es gibt kein Kamelrennen bei Olympia, deshalb betreibe ich Radsport. Wenigstens war ich in Tokio dabei», schrieb Lagab auf Twitter. Arndt hatte sich «entsetzt» gezeigt und sich von den Aussagen des Sportdirektors distanziert. Der Radsport-Weltverband UCI schaltete sich ebenfalls ein und verurteilte die Rufe Mosters.