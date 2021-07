Olympia-Finale verpasst: Ovtcharov kämpft um vor 5 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:51s - Veröffentlicht: Tokio, 29.07.21: OLYMPIA-FINALE IM TISCHTENNIS VERPASST Dimitrij Ovtcharov hat den Einzug ins Endspiel nur knapp verpasst und kämpft nun um Bronze Der letzte im Einzel verbliebene Deutsche unterlag am Donnerstag Rio-Gewinner Ma Long aus China Ovtcharov glich dank seiner starken Rückhand einen 0:2-Satzrückstand aus und erzwang einen Entscheidungsdurchgang Er musste am Ende aber die 19. Niederlage im 19. Duell mit dem Weltklassespieler hinnehmen Ovtcharov kann sich den Traum von seiner zweiten Olympia-Medaille im Einzel nach Bronze 2012 in London aber noch erfüllen Der frühere Weltranglistenerste trifft am Freitag im Tokyo Metropolitan Gymnasium auf Lin Yun-Ju aus Taiwan