Waldbrände wüten weiter: Süd- und Südosteuropa im Ausnahmezustand

Yangon (dpa) - Nach dem Putsch des Militärs in Myanmar soll es in dem südostasiatischen Land erst...

In Myanmar sollen die vom Militär verhängten Einschränkungen für weitere 18 Monate gelten. Die...

In 18 Monaten soll es Wahlen geben, kündigte die Militärjunta an, nachdem sie im Februar dieses...

Tagelang waren die Einwohner von Mayschoß an der Ahr nach der Flutkatastrophe von der Außenwelt...