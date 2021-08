Olympiasiegerin Malaika Mihambo: «Überwältigt und happy» vor 4 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 01:11s - Veröffentlicht: Tokio, 03.08.21: DEUTSCHE WEITSPRUNG-OLYMPIASIEGERIN 21 Jahre nach Heike Drechsler hat Deutschland wieder eine Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo triumphierte am Dienstag bei den Sommerspielen in Tokio mit 7,00 Metern O-Töne Malaika Mihambo «Ich fühle mich zum einen überwältigt, bin aber auch gleichzeitig jetzt schon unglaublich happy und glücklich und vor allem auch dankbar, für das was ich erreicht habe.» «Ja das war ein ziemlich harter Wettkampf.» «Von daher war es ein sehr anstrengender Wettkamp, aber trotzdem habe ich es geschafft ja, mich zu meistern, den kühlen Kopf zu bewahren und einfach noch fähig zu sein, mein Bestes zu geben.» «Das weiß ich jetzt gar nicht zu sagen, was das für ja die Leichtathletik in Deutschland bedeutet. Ich denke, dass sich viele Leichtathleten und Leichtathletik interessierte Menschen freuen werden und natürlich ganz viele Sportfans und allgemein das macht mich glücklich, dass dieser Wettkampf jetzt nicht nur für mich bedeutsam ist, sondern auch für andere.» Der Goldsprung gelang der Heidelbergerin Malaika Mihambo in einem packenden Finale im letzten Versuch