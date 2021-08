Forderung: Impfung darf keine Bedingung für Schulbesuch sein vor 4 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:50s - Veröffentlicht: Berlin, 03.08.21: Elternvertreter haben die Verantwortlichen in der Politik davor gewarnt, eine Corona-Impfung zur Voraussetzung für den Schulbesuch zu machen. Der Bundeselternrat sagte dem «Redaktionsnetzwerk Deutschland»: «Viele Eltern stehen dem Impfangebot sehr skeptisch gegenüber - mindestens solange die Ständige Impfkommission keine Empfehlungen dafür abgibt.» Noch fehlten Studien zur Verträglichkeit und den Langzeitwirkungen der Impfungen bei Kindern und Jugendlichen. Trotzdem fühlten sich Eltern unter Druck gesetzt, ihre Kinder impfen zu lassen, um ihnen den Schulbesuch zu ermöglichen. Der Deutschen Lehrerverband begrüßte hingegen den Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz vom Montag, mehr Impfangebote für 12- bis 17-Jährige zu machen - zum Beispiel auch in Impfzentren.



