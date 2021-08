Tokio 05.08.2021: WELLBROCK SCHWIMMT ZUM OLYMPIASIEG Freiwasserschwimmer Florian Wellbrock schwimmt in Tokio über zehn Kilometer zu Gold «GIGANTISCHES RENNEN» Es ist die erste Goldmedaille für den Deutschen Schwimm-Verband seit 13 Jahren Im Freiwasserrennen über zehn Kilometer bestimmte der Doppel-Weltmeister vom Start an das Geschehen Wellbrock schlug nach etwas weniger als 1:50 Stunden vor dem Ungarn Kristof Rasovszky und dem Italiener Gregorio Paltrinieri an DRITTE MEDAILLE FÜR DEUTSCHE SCHWIMMER IN TOKIO Nach Bronze für Wellbrock und dessen Verlobte Sarah Köhler im Becken über 1500 Meter Freistil