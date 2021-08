Helene Fischer aufgeregt: „Ich kann es nicht mehr erwarten!“ vor 2 Stunden < > Embed Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - Länge: 01:27s - Veröffentlicht: Helene Fischer kann es nicht mehr erwarten, verkündete sie jetzt aufgeregt auf Instagram. Endlich ist sie zurück und gibt ihren Fans jetzt schon einen kleinen Vorgeschmack auf ihre neue Single „Vamos a Marte“ und dem dazugehörigen Musikvideo. So postete die Schlagersängerin erstmals einen Teaser und ihre Fans reagierten prompt.



