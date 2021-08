Herzogin Meghan trägt Ketten zu Ehren ihrer Kinder vor 2 Stunden < > Embed Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - Länge: 01:28s - Veröffentlicht: Herzogin Meghan hatte eine wichtige Botschaft, die sie zu ihrem 40. Geburtstag auf der Website „archewell.com“ veröffentlichte. In dem Video trug sie Ketten zu Ehren ihrer Kinder Lilibet und Archie.



