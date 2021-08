Waldbrände: Feuerwehrkräfte aus NRW nach Athen gestartet vor 2 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:54s - Veröffentlicht: Bonn, 08.08.21: Knapp 60 Einsatzkräfte aus Nordrhein-Westfalen sind am Sonntagmorgen aus Bonn in die Waldbrandgebiete nahe Athen gestartet. Ein Konvoi aus 19 Fahrzeugen setzte sich in Gang, um den Kampf gegen die verheerenden Flammen in Griechenland zu unterstützen. Ein Sprecher der Feuerwehr sagte, die spezialisierte Einheit mit Kräften aus Bonn, Königswinter und Leverkusen werde auf Land- und Wasserweg voraussichtlich am Donnerstag am Zielort eintreffen. Laut Feuerwehr war über die Europäische Union ein entsprechendes Hilfeersuchen auch an Deutschland gerichtet worden. Am Samstag hatte das Bundesinnenministerium mitgeteilt, dass Deutschland aktiv Hilfe angeboten hat. Auch Feuerwehrkräfte aus Hessen sowie das Technische Hilfswerk bereiteten sich darauf vor, zügig mit Einsatzfahrzeugen nach Griechenland zu starten.



