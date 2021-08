Messi: Paris Saint-Germain «eine Möglichkeit», nicht fix vor 23 Minuten < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:53s - Veröffentlicht: Barcelona, 08.08.21: Lionel Messi hat am Sonntag ganz konkrete Angaben zu seiner sportlichen Zukunft nach dem Abschied vom FC Barcelona vermieden. Er sagte: eine Unterschrift beim französischen Spitzenclub Paris Saint-Germain sei aber «eine Möglichkeit». Der sechsmalige Weltfußballer äußerte während einer Pressekonferenz, «bis zum heutigen Tage, zu diesem Zeitpunkt, zu dieser Stunde habe ich nichts mit irgendwem vereinbart». Es hätten sich viele Clubs gemeldet. Der 34-Jährige wird seit dem Aus in Barcelona am Donnerstag mit PSG in Verbindung gebracht. Die Verhandlungen sind Medienberichten zufolge weit fortgeschritten. Laut einer französischen Sportzeitung soll Messi noch am Sonntag in Paris eintreffen und dort schnellstmöglich den obligatorischen Medizincheck absolvieren.