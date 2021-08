Evakuierung deutscher Staatsbürger aus Kabul hat begonnen

Also reported by • wiwo.de

Also reported by • t-online.de

Hunderte Afghanen versuchen, das Rollfeld zu stürmen, um in die Flugzeuge zu gelangen. Die ersten...

Die Taliban sind in Kabul eingerückt, die Evakuierung deutscher Staatsbürgerïnnen läuft und die...

Also reported by • ZEIT Online

Liveticker – Afghanistan | USA sichern Flughafen in Kabul – erste Deutsche werden evakuiert Wegen des raschen Truppenabzugs steht US-Präsident Biden in der Kritik. Seine Regierung hat den...

t-online.de vor 7 Stunden - Welt