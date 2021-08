Suche nach Vermissten in Höllentalklamm geht weiter vor 2 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:52s - Veröffentlicht: Grainau, 17.08.21: Nach der Flutwelle in der Höllentalklamm an der Zugspitze soll am Dienstag die großangelegte Suche nach zwei Vermissten wieder aufgenommen werden. Einzelne Einsatzkräfte seien bereits in der Klamm unterwegs, sagte ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen. Auf Brücken unterhalb der Klamm werde nach Hinweisen wie Kleidungsstücken Ausschau gehalten. Ein Dutzend auf Canyon-Rettung spezialisierte Helfer von Polizei und Bergwacht stünden für die Suche bereit. Sollten sich die Menschen noch in der Klamm befinden, sei angesichts Zeit und Wetter die Hoffnung gering, sie lebend zu finden. Ein Polizeisprecher sagte dazu: «Dann ist das eine absolut bedrohliche Situation. Aber wir lassen nichts unversucht.» Die Identität der Vermissten ist weiter unklar. Die Polizei überprüft im Ort und in der Umgebung die Gästelisten in den Hotels und Pensionen um zu klären, ob dort Menschen vermisst werden.