RKI: Zahl der Corona-Neuinfektionen sprunghaft angestiegen

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages hat sich sprunghaft erhöht. Die Gesundheitsämter meldeten dem Robert Koch-Institut binnen eines Tages 8324 Neuinfektionen - und damit über 4400 mehr als am Vortag, als 3912 Neuinfektionen erfasst wurden. Das geht aus Zahlen vom Mittwochmorgen hervor. Vor einer Woche hatte der Wert für Deutschland bei 4996 Ansteckungen gelegen. Zuletzt lag der Wert am 21. Mai über 8000 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Darüber hinaus stieg die Sieben-Tage-Inzidenz weiter an und über die Marke von 40. Nach Angaben des RKI lag sie bei 40,8 - am Vortag hatte der Wert 37,4 betragen, vor einer Woche 25,1. Die Zahlen der Geimpften steigen zeitgleich deutlich langsamer: Das RKI meldet 57,5 % vollständig Geimpfte. 63,3 % haben eine Impfdosis erhalten. Das sind nur 2 bzw. 1 Prozentpunkte mehr als vor sieben Tagen.