Köln 18.08.2021: FORSA: SPD ÜBERHOLT GRÜNE SPD holt in Wählergunst weiter auf und zieht an den Grünen vorbei RTL/ntv-Trendbarometer Sozialdemokraten um Kanzlerkandidat Olaf Scholz gewinnen gegenüber der Vorwoche zwei Prozentpunkte NUR NOCH ZWEI PUNKTER HINTER UNION Mit 21 Prozent liegt SPD damit nur noch zwei Punkte hinter der Union mit 23 Prozent So dicht hatten sie auf CDU und CSU zuletzt im März 2017 aufgeschlossen Grüne verlieren einen Punkt und rangieren nun bei 19 Prozent Keine Veränderung bei Forsa-Werte der anderen Bundestagsparteien: FDP 12 Prozent, AfD 10 und Linke 6 SCHOLZ WEIT VOR LASCHET Bei theoretischer Kanzler-Direktwahl: Olaf Scholz mit 29 Prozent weit vor Armin Laschet mit 12 Prozent



