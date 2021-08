Jennifer Lange verliebt: DAS muss man über Musiker DARI wissen vor 2 Stunden < > Embed Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - Länge: 01:15s - Veröffentlicht: Auf Instagram ließ die einstige „Der Bachelor“-Siegerin Jennifer Lange jetzt die Bombe platzen: Ja, Musiker DARI ist der neue Mann an ihrer Seite! Doch wer ist der Kölner und einstige „The Voice of Germany“-Teilnehmer eigentlich genau? Spannende Details über seine Vergangenheit, sein Schaffen und die Parallelen zu Freundin Jennifer hält unser Video bereit.