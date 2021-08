"Bringt überhaupt nix": Söder will nie mehr als Kanzler kandidieren vor 4 Stunden < > Embed Quelle: Spot on News STUDIO - Länge: 01:17s - Veröffentlicht: CSU-Chef Markus Söder will kein zweites Mal Kanzlerkandidat der Union werden. Die Debatte um einen Wechsel des aktuellen Kanzlerkandidaten bezeichnet er als "Hirngespinst".