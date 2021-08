Kabul-Luftbrücke endet: Pilot zeigt gefährlichen Landeanflug vor 6 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 01:13s - Veröffentlicht: Berlin 25.08.2021: Bundesregierung plant Ende der militärischen Rettungsflüge aus Afghanistan noch vor dem Wochenende Letzter Flug für deutsche Staatsbürger und gefährdete Ortskräfte könnte schon am Freitag sein Regierung reagiert damit auf das Festhalten der USA am Abzugsdatum 31. August In einem Video zeigt die Bundeswehr nun den gefährlichen Anflug bei Nacht Der Pilot gibt dabei Einblicke in das spezielle Manöver SPRECHER DES VERTEIDIGUNGSMINISTERIUM Am Dienstag seien mit fünf Flügen insgesamt 983 Menschen aus Kabul ausgeflogen worden Seit Beginn der Luftbrücke wurden 4654 Menschen aus Kabul ausgeflogen



