Rettungsflüge aus Kabul kurz vor Ende- Andrang noch größer vor 6 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:54s - Veröffentlicht: Kabul/Berlin, 26.08.21: Unter Warnungen vor Terroranschlägen in der afghanischen Hauptstadt Kabul steuern die militärischen Rettungsflüge von dort auf ein Ende zu. Die Bundeswehr flog am Donnerstag mit einem ihrer letzten Evakuierungsflüge 150 weitere Menschen aus. Andere Länder haben die Evakuierungen bereits eingestellt oder planen dies für Freitag. Bis Freitag will die Bundeswehr auch die militärischen Kräfte weitgehend abgezogen haben. In den letzten anderthalb Wochen habt die Bundeswehr mehr als 5300 Menschen evakuiert, darunter mehr als 500 Deutsche. Der Andrang am Flughafen stieg zuletzt noch einmal, wie ein Augenzeuge berichtete. Die deutsche Botschaft in Afghanistan und andere Stellen warnen aktuell vor Terrorgefahr rund um den Flughafen. Die US-Botschaft forderte US-Bürger, die sich an den Toren zum Flughafen aufhalten, dazu auf, das Gebiet «sofort» zu verlassen.



