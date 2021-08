Ihr Ziel nach PBB: Melanie Müller will "alles" für ihre Ehe tun vor 2 Stunden < > Embed Quelle: Spot on News STUDIO - Länge: 01:07s - Veröffentlicht: Nach ihrem Sieg bei "Promi Big Brother" hat Melanie Müller das nächste Ziel vor Augen: Wie sie künftig an sich und ihrer Beziehung arbeiten möchte, verrät sie im Interview.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen