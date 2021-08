HAMBURG-NEUENGAMME Ein mit mehreren Kindern besetzter Bus ist am Montagmorgen mit einem Lastwagen zusammengestoßen Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit einem Großaufgebot im Einsatz Auch zwei Rettungshubschrauber wurden angefordert FEUERWEHR Zehn Kinder wurden verletzt, zwei von ihnen wurden ins Krankenhaus gefahren Der Lkw-Fahrer und der Busfahrer seien offenbar leicht verletzt Der Lastwagen war in einer leichten Rechtskurve ······· in den Gegenverkehr geraten und gegen den Bus gestoßen