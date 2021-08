Transferfenster schließt: Mbappé zu Madrid - Moriba zu vor 11 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:45s - Veröffentlicht: Berlin, 31.08.21: Zum Ende der Transferperiode im Fußball an diesem Dienstag werden noch zahlreiche Wechsel erwartet. Unklar ist, ob der von Real Madrid umworbene französische Weltmeister Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain noch nach Spanien zieht. Real hatte Medienberichten zufolge angeblich mehr als 180 Millionen Euro geboten. Auch in der Bundesliga könnten noch einige Vereinswechsel vonstatten gehen. So ist ein Transfer von Filip Kostic von Eintracht Frankfurt zu Lazio Rom vorstellbar. Die Verpflichtung von Ilaix Moriba bei Fußball-Bundesligist RB Leipzig rückt Medienberichten zufolge näher. Das 18 Jahre alte Talent vom FC Barcelona solle am Dienstag kurz vor Ende des Transferfensters seine medizinischen Tests absolvieren und einen Fünfjahresvertrag unterschreiben, berichteten mehrere Medien übereinstimmend. «Ich bin sehr glücklich, hier zu sein», sagte Mittelfeldspieler Moriba der «Bild» bei der Ankunft in Leipzig am Montagabend. Für ihn ist eine Ablösesumme von rund 15 Millionen Euro, die durch Bonuszahlungen noch steigen kann, im Gespräch.



