WHO: Zahl der Demenzkranken steigt - Frauen überproportional betroffen

Immer mehr Menschen erkranken weltweit an Demenz, die meisten von ihnen sind Frauen, so die WHO in einem neuen Bericht.