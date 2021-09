Baerbock: Meldeportal für Steuerbetrug auch auf Bundesebene vor 4 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:57s - Veröffentlicht: Berlin, 02.09.21: Die Online-Meldeplattform zur Ermittlung von Steuerbetrügern in Baden-Württemberg stößt auf viel Kritik. Ungeachtet dessen kann sich Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock eine solche Plattform auch auf Bundesebene vorstellen. Sie sagte am Mittwochabend bei der «Bundestagswahl-Show» im Fernsehsender Prosieben: «Wir müssen Orte schaffen, wo auch gemeldet werden kann, wenn man weiß, dass es zu heftigem Steuerbetrug kommt.» Das werde nun in Baden-Württemberg gemacht und wäre eigentlich «auch Aufgabe eines Bundesfinanzministers gewesen», sagte Baerbock. «Die nächste Bundesregierung sollte das auch einführen.» Zuvor war Baden-Württembergs Finanzminister Danyal Bayaz von den Grünen heftig für die Einführung des bislang bundesweit einmaligen Hinweisportals kritisiert worden. Union, FDP und AfD argumentierten, dass ein solches Portal Denunziantentum fördere.